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Александра Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1801 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1838 ст.

Отец: Никита Дмитриев

Мать: Татьяна Данилова

Загорского Яма ямщик Никита Дмитриев и законная его жена Татиана Данилова, оба православного исповедания Погоста Мелетово дьякон Михаил Иванов и Удельного ведомства деревни Трищелинка крестьянина Дани... Показать все
Смерть
Неизвестно
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