Александра Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.04.1838 ст.
Отец: Никита Дмитриев
Мать: Татьяна Данилова
Загорского Яма ямщик Никита Дмитриев и законная его жена Татиана Данилова, оба православного исповедания Погоста Мелетово дьякон Михаил Иванов и Удельного ведомства деревни Трищелинка крестьянина Дани... Показать все
Смерть
Неизвестно