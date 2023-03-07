Рязанцева (Вильвицинская) Людмила Васильевна
Место рождениягород Пенза, Пензенская губерния, Российская империя
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
город Пенза, Пензенская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1908
Сын: Рязанцев Александр Иванов
Отец ребёнка: Рязанцев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Рязанцев Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно