Рязанцева (Вильвицинская) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцева (Вильвицинская) Людмила Васильевна

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Место рождения

город Пенза, Пензенская губерния, Российская империя

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

город Пенза, Пензенская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1908

Сын: Рязанцев Александр Иванов

Отец ребёнка: Рязанцев Иван Васильевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1914

Сын: Рязанцев Василий Иванов

Отец ребёнка: Рязанцев Иван Васильевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцев Иван Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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