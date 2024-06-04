Рязанцев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиПосле 1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Сын: Рязанцев Александр Иванов
Мать ребёнка: Рязанцева (Вильвицинская) Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Рязанцева (Вильвицинская) Людмила Васильевна
Смерть
После 1923