Рязанцев Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРязанцев Иван Васильевич

Рязанцев Иван Васильевич

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1877

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Рязанцев Василий Александрович

Мать: Рязанцева (Широких) Александра Павловна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцева (Вильвицинская) Людмила Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1908

Сын: Рязанцев Александр Иванов

Мать ребёнка: Рязанцева (Вильвицинская) Людмила Васильевна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1914

Сын: Рязанцев Василий Иванов

Мать ребёнка: Рязанцева (Вильвицинская) Людмила Васильевна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
После 1923

Мы используем куки для улучшения работы сайта.