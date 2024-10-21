Михаил Андреевич 04.08.1861 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Михаил Андреевич

Место рождения

Струги, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

04.08.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1861 ст.

Отец: Андрей Матвеевич

Мать: Марья Васильевна

Струги, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
30.01.1891 ст.

Жена: Евдокия Михайловна

Струги, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.10.1897 ст.

Дочь: Михайлова Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Струги, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.07.1900 ст.

Сын: Михайлов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Струги, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.08.1902 ст.

Дочь: Яковлева (Михайлова) Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Струги, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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