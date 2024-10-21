Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения04.08.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1861 ст.
Отец: Андрей Матвеевич
Мать: Марья Васильевна
Бракосочетание
30.01.1891 ст.
Жена: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
10.10.1897 ст.
Дочь: Михайлова Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
03.07.1900 ст.
Сын: Михайлов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
12.08.1902 ст.
Дочь: Яковлева (Михайлова) Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно