Казак ? Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казак ? Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казак Дмитрий Прокопьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1969

Сын: Казак Виталий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
03.01.1974

Сын: Казак Александр

Мать ребёнка: ?

Раздольное, Тамбовский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
29.06.1982

Сын: Казак Алексей

Мать ребёнка: ?

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