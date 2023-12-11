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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1969
Сын: Казак Виталий
Отец ребёнка: Казак ? Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.01.1974
Сын: Казак Александр
Отец ребёнка: Казак ? Дмитриевич
Раздольное, Тамбовский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
29.06.1982
Сын: Казак Алексей
Отец ребёнка: Казак ? Дмитриевич