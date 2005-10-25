Василевский Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василевский Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1956

Дата смерти

25.10.2005

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1956

Отец: Василевский Иван Сергеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.08.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.12.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
25.10.2005
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Причина смерти: гангрена ноги

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