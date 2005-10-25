Василевский Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1956
Дата смерти25.10.2005
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1956
Отец: Василевский Иван Сергеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.08.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.12.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
25.10.2005
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Причина смерти: гангрена ноги