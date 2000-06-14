Василевский Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василевский Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1928

Дата смерти

14.06.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.10.1956

Сын: Василевский Сергей Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.06.2000
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

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