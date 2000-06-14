Василевский Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1928
Дата смерти14.06.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.10.1956
Сын: Василевский Сергей Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.06.2000
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край