Белякова Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1935

Дата смерти

05.01.2010

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1972

Сын: Беляков Алексей Викторович

Отец ребёнка: Беляков Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белякова-Иванова Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Беляков Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Игорь Викторович

Отец ребёнка: Беляков Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белякова Нина Викторовна

Отец ребёнка: Беляков Виктор Васильевич

Смерть
05.01.2010
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