Белякова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1935
Дата смерти05.01.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.12.1972
Сын: Беляков Алексей Викторович
Отец ребёнка: Беляков Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белякова-Иванова Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Беляков Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беляков Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белякова Нина Викторовна
Отец ребёнка: Беляков Виктор Васильевич
Смерть
05.01.2010