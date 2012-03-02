Беляков Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1936
Дата смерти02.03.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.12.1972
Сын: Беляков Алексей Викторович
Мать ребёнка: Белякова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белякова-Иванова Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Белякова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белякова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белякова Нина Викторовна
Мать ребёнка: Белякова Евдокия Васильевна
Смерть
02.03.2012