Беляков Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляков Виктор Васильевич

Беляков Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1936

Дата смерти

02.03.2012

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1972

Сын: Беляков Алексей Викторович

Мать ребёнка: Белякова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белякова-Иванова Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Белякова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Игорь Викторович

Мать ребёнка: Белякова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белякова Нина Викторовна

Мать ребёнка: Белякова Евдокия Васильевна

Смерть
02.03.2012
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close