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Асанов Федосей Никитин

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1800

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Асанов Никита Иванов

Мать: Асанова Федосья

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Асанова Катерина Федосева

Мать ребёнка: Асанова Фекла

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Рождение ребёнка
1821

Сын: Асанов Данило Федотов

Мать ребёнка: Асанова Фекла

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 3
Рождение ребёнка
1823

Сын: Асанов Филип Федосев

Мать ребёнка: Асанова Фекла

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 3
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Асанова Степанида Федосева

Мать ребёнка: Асанова Фекла

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Асанов Никита Федотов

Мать ребёнка: Асанова Фекла

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 627
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асанова Фекла

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Смерть
1822
Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
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