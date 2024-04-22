Асанов Федосей Никитин
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Асанов Никита Иванов
Мать: Асанова Федосья
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Асанова Катерина Федосева
Мать ребёнка: Асанова Фекла
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Асанова Фекла
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 3
Рождение ребёнка
1823
Сын: Асанов Филип Федосев
Мать ребёнка: Асанова Фекла
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 3
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Асанова Степанида Федосева
Мать ребёнка: Асанова Фекла
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Рождение ребёнка
1837 ст.
Мать ребёнка: Асанова Фекла
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 627
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асанова Фекла
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Смерть
1822
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2