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Асанова Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Асанова Катерина Федосева

Отец ребёнка: Асанов Федосей Никитин

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Рождение ребёнка
1821

Сын: Асанов Данило Федотов

Отец ребёнка: Асанов Федосей Никитин

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 3
Рождение ребёнка
1823

Сын: Асанов Филип Федосев

Отец ребёнка: Асанов Федосей Никитин

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 3
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Асанова Степанида Федосева

Отец ребёнка: Асанов Федосей Никитин

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Асанов Никита Федотов

Отец ребёнка: Асанов Федосей Никитин

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 627
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асанов Федосей Никитин

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Смерть
Неизвестно
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