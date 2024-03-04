Асанова Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Асанова Катерина Федосева
Отец ребёнка: Асанов Федосей Никитин
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Асанов Федосей Никитин
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 3
Рождение ребёнка
1823
Сын: Асанов Филип Федосев
Отец ребёнка: Асанов Федосей Никитин
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 3
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Асанова Степанида Федосева
Отец ребёнка: Асанов Федосей Никитин
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Рождение ребёнка
1837 ст.
Отец ребёнка: Асанов Федосей Никитин
МБУ "Архив КМО" РС 1850г Ф.585 Оп.1 Д.229 Лист 627
Бракосочетание
Неизвестно
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» РС: Ф.111. Оп.1. Д.1936 лист 2
Смерть
Неизвестно