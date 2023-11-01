Ванечкина (Зубов) Елена Валериевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванечкина (Зубов) Елена Валериевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1973

Пол

Женский

Отец

1945 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973

Отец: Зубов Валерий Михайлович

Мать: Зубова Ольга

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