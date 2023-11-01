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Ванечкина (Зубов) Елена Валериевна
Ванечкина (Зубов) Елена Валериевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1973
Пол
Женский
Отец
Зубов Валерий Михайлович
1945 г.р.
Мать
Зубова Ольга
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1973
Отец:
Зубов Валерий Михайлович
Мать:
Зубова Ольга
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