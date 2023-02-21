Лучкин Иван Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Лучкин Савелий Иванович
Мать: Лучкина Госпожа
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Лучкина Епистинья Ивановна
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Лучкина Мавра Ивановна
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Авдотья
Бехтерево, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Лучкина Марина Ивановна
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Лучкина Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Авдотья
Смерть
Неизвестно