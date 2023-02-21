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Лучкин Иван Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Лучкин Савелий Иванович

Мать: Лучкина Госпожа

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Лучкина Епистинья Ивановна

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Лучкина Мавра Ивановна

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1823

Сын: Лучкин Конон Иоанович

Мать ребёнка: Авдотья

Бехтерево, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1826

Сын: Лучкин Василий Иванович

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Лучкина Марина Ивановна

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Лучкина Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Авдотья

Смерть
Неизвестно
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