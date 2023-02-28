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Лучкин Конон Иоанович

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Место рождения

Бехтерево, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Лучкин Иван Савельевич

Мать: Авдотья

Бехтерево, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.07.1844

Сын: Лучкин Михаил Кононович

Мать ребёнка: Крестинья Ивановна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Лучкина Анна Кононовна

Мать ребёнка: Крестинья Ивановна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Лучкина Мария Кононовна

Мать ребёнка: Крестинья Ивановна

Бехтерево, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лучкина Иустина Кононовна

Мать ребёнка: Крестинья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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