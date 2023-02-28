Лучкин Конон Иоанович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Лучкин Иван Савельевич
Мать: Авдотья
Рождение ребёнка
08.07.1844
Мать ребёнка: Крестинья Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Лучкина Анна Кононовна
Мать ребёнка: Крестинья Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Лучкина Мария Кононовна
Мать ребёнка: Крестинья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лучкина Иустина Кононовна
Мать ребёнка: Крестинья Ивановна
Смерть
Неизвестно