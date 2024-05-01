Ходас (Хорсун) Анна Тихоновна
Место рождения
Дата рождения08.08.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1961
Бракосочетание
28.08.1977
Рождение ребёнка
30.10.1977
Дочь: Ходас Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Ходас Владимир Сергеевич
Место жительства
С ?.12.1980
Рождение ребёнка
11.02.1983
Дочь: Савостьянова (Ходас) Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Ходас Владимир Сергеевич
Место жительства
С 06.12.1990
Руза, Рузский, Московская область
06.12.1990 перевезли вещи в Рузу, а уже окончательно с детьми (Людмилой и Светланой) приехали в мае 1991 года (после окончании учебного года)