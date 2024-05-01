Ходас (Хорсун) Анна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходас (Хорсун) Анна Тихоновна

Место рождения

Губаревичи, Речицкий уезд, Минская губерния

Дата рождения

08.08.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1961

Отец: Хорсун Тихон Федорович

Мать: Хорсун (Бондаренко) Неля Францевна

Губаревичи, Речицкий уезд, Минская губерния
Бракосочетание
28.08.1977

Муж: Ходас Владимир Сергеевич

Высокое, Хойникский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
30.10.1977

Дочь: Ходас Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Ходас Владимир Сергеевич

Высокое, Хойникский район, Гомельская область
Место жительства
С ?.12.1980
Хойники, Хойникский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
11.02.1983

Дочь: Савостьянова (Ходас) Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Ходас Владимир Сергеевич

Хойники, Хойникский район, Гомельская область
Место жительства
С 06.12.1990
Руза, Рузский, Московская область
06.12.1990 перевезли вещи в Рузу, а уже окончательно с детьми (Людмилой и Светланой) приехали в мае 1991 года (после окончании учебного года)

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