Дави(ы)дович Игнатий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давидович Василь Евдокимович
Мать: Давидович Пелагея
Рождение ребёнка
1922
Сын: Дави(ы)дович Фёдор Игнатьевич
Мать ребёнка: Дави(ы)дович Мария Прохоровне
Рождение ребёнка
1929
Сын: Дави(ы)дович Егор Игнатьевич
Мать ребёнка: Дави(ы)дович Мария Прохоровне
Рождение ребёнка
1939
Сын: Дави(ы)дович Геннадий Игнатьевич
Мать ребёнка: Дави(ы)дович Мария Прохоровне
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Игнатьевна
Мать ребёнка: Дави(ы)дович Мария Прохоровне
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаплова Ольга Игнатьевна
Мать ребёнка: Дави(ы)дович Мария Прохоровне
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дави(ы)дович Пётр Игнатьевич
Мать ребёнка: Дави(ы)дович Мария Прохоровне
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно