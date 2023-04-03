Дави(ы)дович Игнатий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дави(ы)дович Игнатий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давидович Василь Евдокимович

Мать: Давидович Пелагея

Рождение ребёнка
1922

Сын: Дави(ы)дович Фёдор Игнатьевич

Мать ребёнка: Дави(ы)дович Мария Прохоровне

Рождение ребёнка
1929

Сын: Дави(ы)дович Егор Игнатьевич

Мать ребёнка: Дави(ы)дович Мария Прохоровне

Рождение ребёнка
1939

Сын: Дави(ы)дович Геннадий Игнатьевич

Мать ребёнка: Дави(ы)дович Мария Прохоровне

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Игнатьевна

Мать ребёнка: Дави(ы)дович Мария Прохоровне

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаплова Ольга Игнатьевна

Мать ребёнка: Дави(ы)дович Мария Прохоровне

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дави(ы)дович Пётр Игнатьевич

Мать ребёнка: Дави(ы)дович Мария Прохоровне

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дави(ы)дович Мария Прохоровне

Смерть
Неизвестно
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