Давидович Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давидович Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Давидович Иван Васильевич

Отец ребёнка: Давидович Василь Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быкова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Давидович Василь Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дави(ы)дович Игнатий Васильевич

Отец ребёнка: Давидович Василь Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаплова Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Давидович Василь Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давидович Мария Васильевна

Отец ребёнка: Давидович Василь Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давидович Федот Васильевич

Отец ребёнка: Давидович Василь Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайдук Матрёна Васильевна

Отец ребёнка: Давидович Василь Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давидович Арина Васильевна

Отец ребёнка: Давидович Василь Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давидович Демид Васильевич

Отец ребёнка: Давидович Василь Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давидович Василь Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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