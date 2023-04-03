Давидович Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Давидович Иван Васильевич
Отец ребёнка: Давидович Василь Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быкова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Давидович Василь Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дави(ы)дович Игнатий Васильевич
Отец ребёнка: Давидович Василь Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаплова Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Давидович Василь Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давидович Мария Васильевна
Отец ребёнка: Давидович Василь Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давидович Федот Васильевич
Отец ребёнка: Давидович Василь Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайдук Матрёна Васильевна
Отец ребёнка: Давидович Василь Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давидович Арина Васильевна
Отец ребёнка: Давидович Василь Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давидович Демид Васильевич
Отец ребёнка: Давидович Василь Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно