Шаплова (Давидович) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаплова (Давидович) Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давидович Василь Евдокимович

Мать: Давидович Пелагея

Рождение ребёнка
10.04.1934

Сын: Шаплов Александр Антонович

Отец ребёнка: Шаплов Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивашнёва Мария Антоновна

Отец ребёнка: Шаплов Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаплов Иван Антонович

Отец ребёнка: Шаплов Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаплов Анатолий Антонович

Отец ребёнка: Шаплов Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаплов Антон

Смерть
Неизвестно
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