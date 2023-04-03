Шаплова (Давидович) Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давидович Василь Евдокимович
Мать: Давидович Пелагея
Рождение ребёнка
10.04.1934
Сын: Шаплов Александр Антонович
Отец ребёнка: Шаплов Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивашнёва Мария Антоновна
Отец ребёнка: Шаплов Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шаплов Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаплов Анатолий Антонович
Отец ребёнка: Шаплов Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаплов Антон
Смерть
Неизвестно