Шаплов Александр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1934
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1934
Отец: Шаплов Антон
Рождение ребёнка
24.09.1957
Дочь: Шелупина Зоя Александровна
Мать ребёнка: Шаплова Нина
Рождение ребёнка
1962
Сын: Шаплов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Шаплова Нина
Рождение ребёнка
01.05.1963
Сын: Шаплов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Шаплова Нина
Рождение ребёнка
12.12.1968
Сын: Шаплов Николай Александрович
Мать ребёнка: Шаплова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаплова Нина