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Шаплов Александр Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1934

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1934

Отец: Шаплов Антон

Мать: Шаплова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
24.09.1957

Дочь: Шелупина Зоя Александровна

Мать ребёнка: Шаплова Нина

Рождение ребёнка
1962

Сын: Шаплов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Шаплова Нина

Рождение ребёнка
01.05.1963

Сын: Шаплов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Шаплова Нина

Рождение ребёнка
12.12.1968

Сын: Шаплов Николай Александрович

Мать ребёнка: Шаплова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаплова Нина

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