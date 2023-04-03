Шелупина (Шаплова) Зоя Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелупина (Шаплова) Зоя Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1957

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1957

Отец: Шаплов Александр Антонович

Мать: Шаплова Нина

Рождение ребёнка
21.02.1980

Дочь: Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Шелупин Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
23.02.1990

Сын: Иванцов Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Иванцов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванцов Владимир

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