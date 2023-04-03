Шелупина (Шаплова) Зоя Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1957
Отец: Шаплов Александр Антонович
Мать: Шаплова Нина
Рождение ребёнка
21.02.1980
Дочь: Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Шелупин Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
23.02.1990
Сын: Иванцов Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Иванцов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванцов Владимир