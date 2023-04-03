Дави(ы)дович (Бирюлёва) Мария Прохоровне
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Дави(ы)дович Фёдор Игнатьевич
Отец ребёнка: Дави(ы)дович Игнатий Васильевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Дави(ы)дович Егор Игнатьевич
Отец ребёнка: Дави(ы)дович Игнатий Васильевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Дави(ы)дович Геннадий Игнатьевич
Отец ребёнка: Дави(ы)дович Игнатий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Дави(ы)дович Игнатий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаплова Ольга Игнатьевна
Отец ребёнка: Дави(ы)дович Игнатий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дави(ы)дович Пётр Игнатьевич
Отец ребёнка: Дави(ы)дович Игнатий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно