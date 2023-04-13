Морозова Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.01.1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1809
Сын: Морозов Яков Иванов
Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Морозов Петр Иванов
Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Иван Иванов
Смерть
20.01.1801