Морозова Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозова Прасковья Иванова

Морозова Прасковья Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.01.1801

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Морозов Степан Иванов

Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Морозов Яков Иванов

Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Морозов Петр Иванов

Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Иван Иванов

Смерть
20.01.1801
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close