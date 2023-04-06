Морозов Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти24.04.1841
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Морозов Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Морозова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1809
Сын: Морозов Яков Иванов
Мать ребёнка: Морозова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Морозов Петр Иванов
Мать ребёнка: Морозова Прасковья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.1841
Причина смерти: от чахотки