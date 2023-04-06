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Морозов Иван Иванов

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Место рождения

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

24.04.1841

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Морозов Иван

Мать: ?

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Морозов Степан Иванов

Мать ребёнка: Морозова Прасковья Иванова

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Морозов Яков Иванов

Мать ребёнка: Морозова Прасковья Иванова

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Морозов Петр Иванов

Мать ребёнка: Морозова Прасковья Иванова

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Прасковья Иванова

Смерть
24.04.1841
Причина смерти: от чахотки
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