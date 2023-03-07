Утробин Емельян (Емелка) Мамонтов
Место рождениядер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1663
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1663
Отец: Утробин Мамонтко Баженов
Мать: не указана
дер. Федотки Балезина, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Каринка, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1678