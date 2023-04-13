Полуляхова Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Полуляхов Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Полуляхов Василий Митрофанович
Рождение ребёнка
26.05.1833
Дочь: Чеботаева Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Полуляхов Василий Митрофанович
Рождение ребёнка
19.07.1835
Сын: Полуляхов Трофим Васильевич
Отец ребёнка: Полуляхов Василий Митрофанович
Рождение ребёнка
09.12.1839
Сын: Полуляхов Савва Васильевич
Отец ребёнка: Полуляхов Василий Митрофанович
Рождение ребёнка
17.04.1841
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Полуляхов Василий Митрофанович
Рождение ребёнка
До 1843
Сын: Полуляхов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Полуляхов Василий Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно