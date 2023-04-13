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Полуляхова Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Полуляхов Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Полуляхов Василий Митрофанович

Рождение ребёнка
26.05.1833

Дочь: Чеботаева Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Полуляхов Василий Митрофанович

Рождение ребёнка
19.07.1835

Сын: Полуляхов Трофим Васильевич

Отец ребёнка: Полуляхов Василий Митрофанович

Рождение ребёнка
09.12.1839

Сын: Полуляхов Савва Васильевич

Отец ребёнка: Полуляхов Василий Митрофанович

Рождение ребёнка
17.04.1841

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Полуляхов Василий Митрофанович

Рождение ребёнка
До 1843

Сын: Полуляхов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Полуляхов Василий Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полуляхов Василий Митрофанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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