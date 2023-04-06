Полуляхов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1843
Рождение ребёнка
09.11.1863
Дочь: Стефанида Ивановна
Мать ребёнка: Полуляхова Ирина Захаровна
Рождение ребёнка
24.01.1867
Сын: Полуляхов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Полуляхова Ирина Захаровна
Рождение ребёнка
14.06.1869
Мать ребёнка: Полуляхова Ирина Захаровна
Рождение ребёнка
22.01.1871
Мать ребёнка: Полуляхова Ирина Захаровна
Рождение ребёнка
29.10.1874
Дочь: Зиновия Ивановна
Мать ребёнка: Полуляхова Ирина Захаровна
Рождение ребёнка
29.10.1874
Сын: Полуляхов Демьян Иванович
Мать ребёнка: Полуляхова Ирина Захаровна
Рождение ребёнка
25.04.1877
Сын: Полуляхов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Полуляхова Ирина Захаровна
Рождение ребёнка
22.10.1880
Мать ребёнка: Полуляхова Ирина Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно