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Полуляхов Иван Васильевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1843

Отец: Полуляхов Василий Митрофанович

Мать: Полуляхова Мария Павловна

Рождение ребёнка
09.11.1863

Дочь: Стефанида Ивановна

Мать ребёнка: Полуляхова Ирина Захаровна

Рождение ребёнка
24.01.1867

Сын: Полуляхов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Полуляхова Ирина Захаровна

Рождение ребёнка
14.06.1869

Сын: Полуляхов Иона Иванович

Мать ребёнка: Полуляхова Ирина Захаровна

Рождение ребёнка
22.01.1871

Сын: Полуляхов Иван Иванович

Мать ребёнка: Полуляхова Ирина Захаровна

Рождение ребёнка
29.10.1874

Дочь: Зиновия Ивановна

Мать ребёнка: Полуляхова Ирина Захаровна

Рождение ребёнка
29.10.1874

Сын: Полуляхов Демьян Иванович

Мать ребёнка: Полуляхова Ирина Захаровна

Рождение ребёнка
25.04.1877

Сын: Полуляхов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Полуляхова Ирина Захаровна

Рождение ребёнка
22.10.1880

Сын: Полуляхов Яков Иванович

Мать ребёнка: Полуляхова Ирина Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полуляхова Ирина Захаровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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