Воробьёв Анатолий Петрович
Место рождениясело Акимо-Ильинка, Узловский район, Тульская область, Россия
Дата рождения04.10.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
04.10.1937
Отец: Воробьев Петр Борисович
село Акимо-Ильинка, Узловский район, Тульская область, Россия
Бракосочетание
13.06.1961
Рождение ребёнка
31.07.1962
Дочь: Шанина Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Воробьёва Анна Александровна
Рождение ребёнка
20.06.1964
Сын: Воробьев Юрий Анатольевич
Мать ребёнка: Воробьёва Анна Александровна