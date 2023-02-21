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Воробьёв Анатолий Петрович

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Место рождения

село Акимо-Ильинка, Узловский район, Тульская область, Россия

Дата рождения

04.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1937

Отец: Воробьев Петр Борисович

Мать: Воробьева Вера Васильевна

село Акимо-Ильинка, Узловский район, Тульская область, Россия
Бракосочетание
13.06.1961

Жена: Воробьёва Анна Александровна

Рождение ребёнка
31.07.1962

Дочь: Шанина Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Воробьёва Анна Александровна

Рождение ребёнка
20.06.1964

Сын: Воробьев Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Воробьёва Анна Александровна

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