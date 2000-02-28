Воробьева (Чекмазова) Вера Васильевна
Место рождениясело Акимо-Ильинка, Узловский район, Тульская область, Россия
Дата рождения11.09.1910
Дата смерти28.02.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
село Акимо-Ильинка, Узловский район, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
04.10.1937
Сын: Воробьёв Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Воробьев Петр Борисович
село Акимо-Ильинка, Узловский район, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
10.10.1944
Сын: Воробьёв Вячеслав Петрович
Отец ребёнка: Воробьев Петр Борисович
село Акимо-Ильинка, Узловский район, Тульская область, Россия
Смерть
28.02.2000
г.Узловая, Узловский район, Тульская область, Россия