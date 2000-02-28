Воробьева (Чекмазова) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Чекмазова) Вера Васильевна

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Место рождения

село Акимо-Ильинка, Узловский район, Тульская область, Россия

Дата рождения

11.09.1910

Дата смерти

28.02.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

село Акимо-Ильинка, Узловский район, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
04.10.1937

Сын: Воробьёв Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Воробьев Петр Борисович

село Акимо-Ильинка, Узловский район, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
10.10.1944

Сын: Воробьёв Вячеслав Петрович

Отец ребёнка: Воробьев Петр Борисович

село Акимо-Ильинка, Узловский район, Тульская область, Россия
Смерть
28.02.2000
г.Узловая, Узловский район, Тульская область, Россия
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