Воробьёва (Голубева) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Голубева) Анна Александровна

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Место рождения

Ленинградская область, Волосовский район, Россия

Дата рождения

31.05.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленинградская область, Волосовский район, Россия
Бракосочетание
13.06.1961

Муж: Воробьёв Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
31.07.1962

Дочь: Шанина Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Воробьёв Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
20.06.1964

Сын: Воробьев Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: Воробьёв Анатолий Петрович

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