Воробьёва (Голубева) Анна Александровна
Место рожденияЛенинградская область, Волосовский район, Россия
Дата рождения31.05.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Ленинградская область, Волосовский район, Россия
Бракосочетание
13.06.1961
Рождение ребёнка
31.07.1962
Дочь: Шанина Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Воробьёв Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
20.06.1964
Сын: Воробьев Юрий Анатольевич
Отец ребёнка: Воробьёв Анатолий Петрович