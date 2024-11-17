Шапошников евдоким иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Шапошникова Ксения Евдокимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение
1870
Отец: Шапошников иван сергеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапошников дмитрий евдокимов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно