Шапошников евдоким иванов 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шапошников евдоким иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Шапошникова Ксения Евдокимова

Мать ребёнка: не указана

Рождение
1870

Отец: Шапошников иван сергеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапошников дмитрий евдокимов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапошникова васса косьмина

Смерть
Неизвестно

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