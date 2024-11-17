Шапошников иван сергеев 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шапошников иван сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Шапошников сергей Семенов

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапошникова параскева степанова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шапошников Григорий Иванов

Мать ребёнка: Шапошникова Параскева Евстигнеева

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Шапошникова агрипина иоанова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Шапошников константин иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Шапошников евдоким иванов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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