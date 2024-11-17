Шапошников иван сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Шапошников сергей Семенов
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шапошников Григорий Иванов
Мать ребёнка: Шапошникова Параскева Евстигнеева
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Шапошникова агрипина иоанова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Шапошников константин иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Шапошников евдоким иванов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно