Шапошников константин иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Шапошников иван сергеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шапошникова мария константинова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Сын: Шапошников михаил константинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно