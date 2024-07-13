Шапошников константин иванов 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шапошников константин иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Шапошников иван сергеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шапошникова мария константинова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапошникова августа петрова

Рождение ребёнка
1893

Сын: Шапошников михаил константинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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