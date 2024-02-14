Шайхутдинов Габдрафик
Место рожденияд.Нурлаты Буинского района
Дата рождения1910
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Шайхетдинов Борхан
Мать: (Борханова) Минлебанат
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Алимова) Бибифатыма
Рождение ребёнка
03.07.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Алимова) Бибифатыма
Рождение ребёнка
02.08.1947
Сын: Шайхутдинов Рифкат
Мать ребёнка: (Алимова) Бибифатыма
Смерть
1947