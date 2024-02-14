Шайхутдинов Габдрафик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайхутдинов Габдрафик

Место рождения

д.Нурлаты Буинского района

Дата рождения

1910

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Шайхетдинов Борхан

Мать: (Борханова) Минлебанат

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Алимова) Бибифатыма

Рождение ребёнка
03.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Алимова) Бибифатыма

Рождение ребёнка
02.08.1947

Сын: Шайхутдинов Рифкат

Мать ребёнка: (Алимова) Бибифатыма

Смерть
1947

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