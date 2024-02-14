(Борханова) Минлебанат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Борханова) Минлебанат

Место рождения

д.Нурлаты Буинского района

Дата рождения

1884

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Гайнетдинов Борханетдин

Мать: Камиля

Рождение ребёнка
1910

Сын: Шайхутдинов Габдрафик

Отец ребёнка: Шайхетдинов Борхан

Рождение ребёнка
1913

Сын: Шайхутдинов Габдерашит

Отец ребёнка: Шайхетдинов Борхан

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Шайхутдинова) Фариха

Отец ребёнка: Шайхетдинов Борхан

Рождение ребёнка
02.12.1926

Сын: Шайхутдинов Рахип

Отец ребёнка: Шайхетдинов Борхан

Рождение ребёнка
1929

Сын: Шайхутдинов Расих

Отец ребёнка: Шайхетдинов Борхан

Смерть
1977

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