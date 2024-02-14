(Борханова) Минлебанат
Место рожденияд.Нурлаты Буинского района
Дата рождения1884
Дата смерти1977
ПолЖенский
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Гайнетдинов Борханетдин
Мать: Камиля
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Шайхетдинов Борхан
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Шайхетдинов Борхан
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Шайхутдинова) Фариха
Отец ребёнка: Шайхетдинов Борхан
Рождение ребёнка
02.12.1926
Сын: Шайхутдинов Рахип
Отец ребёнка: Шайхетдинов Борхан
Рождение ребёнка
1929
Сын: Шайхутдинов Расих
Отец ребёнка: Шайхетдинов Борхан
Смерть
1977