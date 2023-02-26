Евдокия Саввина
Место рожденияд.Карачево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Карачево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
29.10.1840
Муж: Сергей Ефимов
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно