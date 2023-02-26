Сергей Ефимов
Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.10.1840
Жена: Евдокия Саввина
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1848
Сын: Стефан Сергеев
Мать ребёнка: Параскева Саввина
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1850
Сын: Семён Сергеев
Мать ребёнка: Параскева Саввина
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Саввина
Смерть
Неизвестно