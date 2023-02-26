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Сергей Ефимов

Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1799 г.р.

Мать

Жена

1821 г.р.
До 1828 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Ефимий

Мать: ?

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
29.10.1840

Жена: Евдокия Саввина

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1848

Сын: Стефан Сергеев

Мать ребёнка: Параскева Саввина

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1850

Сын: Семён Сергеев

Мать ребёнка: Параскева Саввина

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Саввина

Смерть
Неизвестно
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