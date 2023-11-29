Ефимова Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1891
Дочь: (Ефимова) Татьяна Андриановна
Отец ребёнка: Ефимов Андриан Владимирович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Ефимов Константин Андрианович
Отец ребёнка: Ефимов Андриан Владимирович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Ефимов Николай Андрианович
Отец ребёнка: Ефимов Андриан Владимирович
Смерть
Неизвестно