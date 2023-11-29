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Ефимова Екатерина Ивановна

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.01.1891

Дочь: (Ефимова) Татьяна Андриановна

Отец ребёнка: Ефимов Андриан Владимирович

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1892

Сын: Ефимов Константин Андрианович

Отец ребёнка: Ефимов Андриан Владимирович

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1894

Сын: Ефимов Николай Андрианович

Отец ребёнка: Ефимов Андриан Владимирович

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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