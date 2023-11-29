Ефимов Андриан Владимирович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Ефимов Владимир Яковлевич
Мать: Ефимова Ирина Матвеевна
Образование
Неизвестно
В окоужеом училище МНП
Рождение ребёнка
07.01.1891
Дочь: (Ефимова) Татьяна Андриановна
Мать ребёнка: Ефимова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Ефимов Константин Андрианович
Мать ребёнка: Ефимова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Ефимов Николай Андрианович
Мать ребёнка: Ефимова Екатерина Ивановна
Работа или профессия
1895
Столяр-модельерщик при заводе. Дополнительно столяр по изготовлению мебели и работник 1го разряда
Смерть
Неизвестно