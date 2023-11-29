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Ефимов Андриан Владимирович

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Ефимов Владимир Яковлевич

Мать: Ефимова Ирина Матвеевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Образование
Неизвестно
В окоужеом училище МНП
Рождение ребёнка
07.01.1891

Дочь: (Ефимова) Татьяна Андриановна

Мать ребёнка: Ефимова Екатерина Ивановна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1892

Сын: Ефимов Константин Андрианович

Мать ребёнка: Ефимова Екатерина Ивановна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1894

Сын: Ефимов Николай Андрианович

Мать ребёнка: Ефимова Екатерина Ивановна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Работа или профессия
1895
Столяр-модельерщик при заводе. Дополнительно столяр по изготовлению мебели и работник 1го разряда
Смерть
Неизвестно

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