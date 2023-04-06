Путятин Евстафий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти11.10.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
12.01.1839
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Дарья Евстафьевна
Мать ребёнка: Путятина Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.01.1844
Сын: Путятин Александр Евстафьевич
Мать ребёнка: Путятина Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Путятина Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Дубяга Мария Евстафьевна
Мать ребёнка: Путятина Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.03.1890
Мать ребёнка: Путятина Вера Антоновна
Рождение ребёнка
09.09.1891
Мать ребёнка: Путятина Вера Антоновна
Рождение ребёнка
23.03.1893
Сын: Путятин Гавриил Евстафьевич
Мать ребёнка: Путятина Вера Антоновна
Рождение ребёнка
16.05.1894
Сын: Путятин Федор Евстафьевич
Мать ребёнка: Путятина Вера Антоновна
Бракосочетание
09.09.1894
Жена: Путятина Вера Антоновна
Рождение ребёнка
21.02.1896
Дочь: Корсун Евдокия Евстафьевна
Мать ребёнка: Путятина Вера Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.10.1898
Причина смерти: старость