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Путятин Евстафий Андреевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1820

Дата смерти

11.10.1898

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Путятин Андрей Иванович

Мать: Путятина Ульяна Васильевна

Бракосочетание
12.01.1839

Жена: Путятина Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Дарья Евстафьевна

Мать ребёнка: Путятина Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.01.1844

Сын: Путятин Александр Евстафьевич

Мать ребёнка: Путятина Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Путятин Аким Евстафьевич

Мать ребёнка: Путятина Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Дубяга Мария Евстафьевна

Мать ребёнка: Путятина Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
20.03.1890

Сын: Путятин Яков Евстафьевич

Мать ребёнка: Путятина Вера Антоновна

Рождение ребёнка
09.09.1891

Сын: Путятин Аким Евстафьевич

Мать ребёнка: Путятина Вера Антоновна

Рождение ребёнка
23.03.1893

Сын: Путятин Гавриил Евстафьевич

Мать ребёнка: Путятина Вера Антоновна

Рождение ребёнка
16.05.1894

Сын: Путятин Федор Евстафьевич

Мать ребёнка: Путятина Вера Антоновна

Бракосочетание
09.09.1894

Жена: Путятина Вера Антоновна

Рождение ребёнка
21.02.1896

Дочь: Корсун Евдокия Евстафьевна

Мать ребёнка: Путятина Вера Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.10.1898
Причина смерти: старость
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