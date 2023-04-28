Путятина (Чернова) Вера Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путятина (Чернова) Вера Антоновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1890

Сын: Путятин Яков Евстафьевич

Отец ребёнка: Путятин Евстафий Андреевич

Рождение ребёнка
09.09.1891

Сын: Путятин Аким Евстафьевич

Отец ребёнка: Путятин Евстафий Андреевич

Рождение ребёнка
23.03.1893

Сын: Путятин Гавриил Евстафьевич

Отец ребёнка: Путятин Евстафий Андреевич

Рождение ребёнка
16.05.1894

Сын: Путятин Федор Евстафьевич

Отец ребёнка: Путятин Евстафий Андреевич

Бракосочетание
09.09.1894

Муж: Путятин Евстафий Андреевич

Рождение ребёнка
21.02.1896

Дочь: Корсун Евдокия Евстафьевна

Отец ребёнка: Путятин Евстафий Андреевич

Рождение ребёнка
28.02.1905

Сын: Путятин Василий Евстафьевич

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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