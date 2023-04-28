Путятина (Чернова) Вера Антоновна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1890
Отец ребёнка: Путятин Евстафий Андреевич
Рождение ребёнка
09.09.1891
Отец ребёнка: Путятин Евстафий Андреевич
Рождение ребёнка
23.03.1893
Сын: Путятин Гавриил Евстафьевич
Отец ребёнка: Путятин Евстафий Андреевич
Рождение ребёнка
16.05.1894
Сын: Путятин Федор Евстафьевич
Отец ребёнка: Путятин Евстафий Андреевич
Бракосочетание
09.09.1894
Рождение ребёнка
21.02.1896
Дочь: Корсун Евдокия Евстафьевна
Отец ребёнка: Путятин Евстафий Андреевич
Рождение ребёнка
28.02.1905
Сын: Путятин Василий Евстафьевич
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно