Мухин Владимир Павлович
Место рождения
Дата рождения?.08.1911
Дата смерти09.05.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
растила мачеха Лиза
Рождение ребёнка
26.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухина Тамара (?) Дмитриевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухина Тамара (?) Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розанова Лариса
Мать ребёнка: Мухина Тамара (?) Дмитриевна
Смерть
09.05.1992