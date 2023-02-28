Мухин Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухин Владимир Павлович

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Место рождения

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

?.08.1911

Дата смерти

09.05.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
растила мачеха Лиза
Рождение ребёнка
26.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухина Тамара (?) Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухина Тамара (?) Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розанова Лариса

Мать ребёнка: Мухина Тамара (?) Дмитриевна

Смерть
09.05.1992
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