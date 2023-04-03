Лукашевич Адам Францевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукашевич Адам Францевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Пармон Ольга Адамовна

Мать ребёнка: Пармон Юлия Степановна

Вирково, Узденский район, Минская область
Временное удостоверение
Рождение ребёнка
1910

Сын: Лукашевич Федор

Мать ребёнка: Пармон Юлия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукашевич Сергей

Мать ребёнка: Пармон Юлия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукашевич Павел

Мать ребёнка: Пармон Юлия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Пармон Юлия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Пармон Юлия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукашевич Константин

Мать ребёнка: Пармон Юлия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Пармон Юлия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аделя

Мать ребёнка: Пармон Юлия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукашевич Адась

Мать ребёнка: Пармон Юлия Степановна

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