Лукашевич Адам Францевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Пармон Ольга Адамовна
Мать ребёнка: Пармон Юлия Степановна
Вирково, Узденский район, Минская область
Временное удостоверение
Рождение ребёнка
1910
Сын: Лукашевич Федор
Мать ребёнка: Пармон Юлия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукашевич Сергей
Мать ребёнка: Пармон Юлия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукашевич Павел
Мать ребёнка: Пармон Юлия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Пармон Юлия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Пармон Юлия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукашевич Константин
Мать ребёнка: Пармон Юлия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Пармон Юлия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аделя
Мать ребёнка: Пармон Юлия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукашевич Адась
Мать ребёнка: Пармон Юлия Степановна