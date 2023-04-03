Пармон (Раевская) Юлия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пармон (Раевская) Юлия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Пармон Ольга Адамовна

Отец ребёнка: Лукашевич Адам Францевич

Вирково, Узденский район, Минская область
Временное удостоверение
Рождение ребёнка
1910

Сын: Лукашевич Федор

Отец ребёнка: Лукашевич Адам Францевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукашевич Сергей

Отец ребёнка: Лукашевич Адам Францевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукашевич Павел

Отец ребёнка: Лукашевич Адам Францевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Лукашевич Адам Францевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Лукашевич Адам Францевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукашевич Константин

Отец ребёнка: Лукашевич Адам Францевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Лукашевич Адам Францевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аделя

Отец ребёнка: Лукашевич Адам Францевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукашевич Адась

Отец ребёнка: Лукашевич Адам Францевич

Место жительства
Неизвестно
Каменое, Узденский район, Минская область
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