Пармон (Раевская) Юлия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Пармон Ольга Адамовна
Отец ребёнка: Лукашевич Адам Францевич
Вирково, Узденский район, Минская область
Временное удостоверение
Рождение ребёнка
1910
Сын: Лукашевич Федор
Отец ребёнка: Лукашевич Адам Францевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукашевич Сергей
Отец ребёнка: Лукашевич Адам Францевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукашевич Павел
Отец ребёнка: Лукашевич Адам Францевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Лукашевич Адам Францевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Лукашевич Адам Францевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукашевич Константин
Отец ребёнка: Лукашевич Адам Францевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Лукашевич Адам Францевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аделя
Отец ребёнка: Лукашевич Адам Францевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукашевич Адась
Отец ребёнка: Лукашевич Адам Францевич
Место жительства
Неизвестно
Каменое, Узденский район, Минская область