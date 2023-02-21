Звонова Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1920
Дочь: Полежаева Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Звонов Дмитрий
Рождение ребёнка
1930
Сын: Звонов Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Звонов Дмитрий
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Звонова Нюра Дмитриевна
Отец ребёнка: Звонов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Звонов Дмитрий
Смерть
1960