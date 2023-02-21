Звонова Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звонова Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1920

Дочь: Полежаева Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Звонов Дмитрий

Нижняя Козловка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Звонов Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Звонов Дмитрий

Нижняя Козловка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Звонова Нюра Дмитриевна

Отец ребёнка: Звонов Дмитрий

Нижняя Козловка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звонов Дмитрий

Смерть
1960
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