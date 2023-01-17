Полежаева (Полежаева) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения15.03.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1920
Отец: Звонов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1938
Сын: Полежаев Владимир Петрович
Отец ребёнка: Полежаев Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
04.11.1944
Отец ребёнка: Полежаев Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
16.07.1949
Дочь: Самарина Светлана Петровна
Отец ребёнка: Полежаев Пётр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости