Полежаева (Полежаева) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полежаева (Полежаева) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Нижняя Козловка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

15.03.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1920

Отец: Звонов Дмитрий

Мать: не указана

Нижняя Козловка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.02.1938

Сын: Полежаев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Полежаев Пётр Григорьевич

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
04.11.1944

Сын: Полежаев Юрий Петрович

Отец ребёнка: Полежаев Пётр Григорьевич

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
16.07.1949

Дочь: Самарина Светлана Петровна

Отец ребёнка: Полежаев Пётр Григорьевич

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полежаев Пётр Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
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