Быкова Прасковья Николаевна
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Быков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Быков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Быков Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно