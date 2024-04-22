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Быкова Прасковья Николаевна

Место рождения

Протопопово, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Протопопово, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1785

Сын: Быков Спирит Иванович

Отец ребёнка: Быков Иван Григорьевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Быков Иван Григорьевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Быков Иван Григорьевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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