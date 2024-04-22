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Быков Иван Григорьевич

Место рождения

Хрущево, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Быков Григорий Акинфиевич

Мать: Быкова Васса Прохоровна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Быков Спирит Иванович

Мать ребёнка: Быкова Прасковья Николаевна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Быкова Прасковья Николаевна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Быкова Прасковья Николаевна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Прасковья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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