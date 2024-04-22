Быков Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Быков Григорий Акинфиевич
Мать: Быкова Васса Прохоровна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Быкова Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Быкова Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Быкова Прасковья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно