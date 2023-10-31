Парфенова Виктория Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенова Виктория Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1967

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

1941 г.р.

Дети

1992 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1967

Отец: Вахрамеев Александр Иванович

Мать: Вахрамеева Александра Дмитриеевна

Рождение ребёнка
12.01.1992

Дочь: Парфенова Дарья Валерьевна

Отец ребёнка: Парфёнов Валерий Дмитриевич

Ребристый, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парфёнов Валерий Дмитриевич

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