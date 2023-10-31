Парфёнов Валерий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1968
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1968
Рождение ребёнка
12.01.1992
Дочь: Парфенова Дарья Валерьевна
Мать ребёнка: Парфенова Виктория Александровна
Ребристый, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Парфенова Виктория Александровна