Парфёнов Валерий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфёнов Валерий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1968

Отец: Парфёнов Дмитрий Григорьевич

Мать: Парфенова Нина Давыдовна

Рождение ребёнка
12.01.1992

Дочь: Парфенова Дарья Валерьевна

Мать ребёнка: Парфенова Виктория Александровна

Ребристый, Невьянский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парфенова Виктория Александровна

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